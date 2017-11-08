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Розмір стипендій становитиме від 490 до майже трьох тисяч грн - МОН

Розмір стипендій становитиме від 490 до майже трьох тисяч грн - МОН

Київ • УНН

 • 19448 перегляди

КИЇВ. 8 листопада. УНН. Розмір стипендій становитиме від 490 до майже 3 тис. гривень, передає УНН з посиланням на прес-службу Міністерства освіти і науки України.

Повідомляється, що академічна стипендія на місяць становитиме для учнів Професійно-технічного навчального закладу (ПТНЗ) 490 грн.

Для студентів ВНЗ І-ІІ рівня акредитації, що навчаються на молодшого спеціаліста чи бакалавра: звичайна – 980 грн, підвищена – 1250 грн, а для студентів ВНЗ ІІІ-ІV рівня акредитації, наукових установ, що навчаються на бакалавра, спеціаліста чи магістра: звичайна – 1300 грн, підвищена – 1660 грн.

Також, соціальна стипендія для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також тих, хто залишився без батьків у період навчання у віці 18-23 років, у ПТНЗ – 1180 грн, у ВНЗ – 2360 грн, а для інших осіб, що мають відповідні пільги, у ПТНЗ – 450 грн, у ВНЗ І-ІІ р.а. 890 грн, у ВНЗ ІІІ-ІV р.а., наукових установах – 1180 грн.

Повідомляється, що академічна стипендія Президента України для учнів ПТНЗ – 1420 грн, студентів ВНЗ І-ІІ рівня акредитації – 2130 грн, студентів ВНЗ ІІІ-ІV рівня акредитації, наукових установ – 2720 грн.

Розмір іменних та академічних стипендій Кабміну становитиме: для учнів ПТНЗ – 1180 грн, студентів ВНЗ І-ІІ рівня акредитації – 1900 грн, студентів ВНЗ ІІІ-ІV рівня акредитації, наукових установ – 2480 грн.

Стипендія Президента України учасникам і призерам міжнародних учнівських олімпіад для учасників становитиме 2600 грн, а призерам - 2950 грн.

Зазначається, що стипендія Президента України для переможців всеукраїнських учнівських олімпіад і конкурсу-захисту членів МАН становитиме 2600 грн, також стипендія Кабміну переможцям Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови і літератури становитиме 2360 грн. Розмір стипендії імені Тараса Шевченка становитиме 2720 грн.

За інформацією прес-служби, стипендія Президента України для переможців міжнародних мовних конкурсів ім. Петра Яцика і Тараса Шевченка становитиме: для учнів ПТНЗ – 1420 грн, для студентів, курсантів ВНЗ І-ІІ рівня акредитації – 1770 грн, для студентів, курсантів ВНЗ ІІІ-ІV рівня акредитації – 2600 грн.

Як повідомляв УНН, українським студентам з листопада поточного року підвищать стипендії на 18%.

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