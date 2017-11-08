Размер стипендий составит от 490 до почти трех тыс. грн - МОН

Сообщается, что академическая стипендия в месяц составит для учеников профессионально-технического учебного заведения (ПТУЗ) 490 грн.

Для студентов вузов III уровня аккредитации, обучающихся на младшего специалиста или бакалавра: обычная - 980 грн, повышенная - 1250 грн, а для студентов вузов III-IV уровня аккредитации, научных учреждений, обучающихся на бакалавра, специалиста или магистра: обычная - 1300 грн, повышенная - 1660 грн.

Также, социальная стипендия для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, а также тех, кто остался без родителей в период обучения в возрасте 18-23 лет, в ПТУЗ - 1180 грн, в вузах - 2360 грн, а для других лиц, имеющих соответствующие льготы, в ПТУЗ - 450 грн, в вузах I-II аккредитации 890 грн, в вузах III-IV аккредитации, научных учреждениях - 1180 грн.

Сообщается, что академическая стипендия Президента Украины для учащихся ПТУЗ - 1420 грн, для студентов вузов III уровня аккредитации - 2130 грн, для студентов вузов III-IV уровня аккредитации, научных учреждений - 2720 грн.

Размер именных и академических стипендий Кабмина составит: для учащихся ПТУЗ - 1180 грн, для студентов вузов III уровня аккредитации - 1900 грн, для студентов вузов III-IV уровня аккредитации, научных учреждений - 2480 грн.

Стипендия Президента Украины участникам и призерам международных ученических олимпиад для участников составит 2600 грн, а призерам - 2950 грн.

Отмечается, что стипендия Президента Украины для победителей всеукраинских ученических олимпиад и конкурса-защиты членов МАН составит 2600 грн, также стипендия Кабмина победителям Всеукраинской ученической олимпиады по украинскому языку и литературе составит 2360 грн. Размер стипендии имени Тараса Шевченко составит 2720 грн.

По информации пресс-службы, стипендия Президента Украины для победителей международных языковых конкурсов им. Петра Яцика и Тараса Шевченко составит: для учащихся ПТУЗ - 1420 грн, для студентов, курсантов вузов I-II уровня аккредитации - 1770 грн, для студентов, курсантов вузов III-IV уровня аккредитации - 2600 грн.

Как сообщал УНН, украинским студентам с ноября текущего года повысят стипендии на 18%.