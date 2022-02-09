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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Розмір платіжки за комуналку за рік зріс на понад 8%: українці накопичують борги

Розмір платіжки за комуналку за рік зріс на понад 8%: українці накопичують борги

Київ • УНН

 • 13088 перегляди

КИЇВ. 9 лютого. УНН. Нарахування за житлово-комунальні послуги на кінець минулого року, після різкого підвищення тарифів з початку 2021-го, зросли до 30,3 млрд грн, що на 8,2% більше у порівнянні з груднем минулого року. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Державної служби статистики України.

Деталі

У грудні українці виклали за житлово-комунальні послуги 21,6 млрд грн, недоплативши нараховані за цей період суми. Так, за місяць борг за комуналку зріс на 8,7 млрд грн, або на майже 12% — до 81,4 млрд грн.

Загалом на кінець 2021 року заборгованість населення зі сплати комуналки становила за:

постачання та розподіл природного газу - 33,8 млрд грн,
постачання теплової енергії та гарячої води - 26,6 млрд грн,
постачання та розподіл електричної енергії – 7,7 млрд грн,
централізоване водопостачання та водовідведення – 6,4 млрд грн,
управління багатоквартирним будинком – 5,6 млрд грн,
надання послуг із вивезення побутових відходів – 1,3 млрд грн.

Дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, міста Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

Доповнення

Тарифи на комуналку у січні цього року зросли на 0,7%, у річному вимірі - на 4,3%. Як пояснили у Держстаті, подорожчання за місяць відбулося в основному через підвищення тарифів на каналізацію на 14,9%, водопостачання – на 12,0%.

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