Размер платежки за коммуналку за год вырос более чем на 8%: украинцы накапливают долги
Киев • УНН
КИЕВ. 9 февраля. УНН. Начисления за жилищно-коммунальные услуги на конец прошлого года, после резкого повышения тарифов с начала 2021-го, выросли до 30,3 млрд грн, что на 8,2% больше по сравнению с декабрем прошлого года. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Государственной службы статистики Украины.
Детали
В декабре украинцы выложили за жилищно-коммунальные услуги 21,6 млрд грн, недоплатив начисленные за этот период суммы. Так, за месяц долг за коммуналку вырос на 8,7 млрд грн, или на почти 12% — до 81,4 млрд грн.
Всего на конец 2021 года задолженность населения по уплате коммуналки составляла за:
поставку и распределение природного газа - 33,8 млрд грн,
поставку тепловой энергии и горячей воды - 26,6 млрд грн,
снабжение и распределение электрической энергии - 7,7 млрд грн,
централизованное водоснабжение и водоотведение - 6,4 млрд грн,
управления многоквартирным домом - 5,6 млрд грн,
оказание услуг по вывозу бытовых отходов - 1,3 млрд грн.
Данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, города Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.
Дополнение
Тарифы на коммуналку в январе этого года выросли на 0,7%, в годовом измерении - на 4,3%. Как пояснили в Госстате, подорожание за месяц произошло в основном из-за повышения тарифов на канализацию на 14,9%, водоснабжение - на 12,0%.