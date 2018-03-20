Розмір лютневих субсидій українців зменшився на 36%
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. У лютому українці отримували на 36% менші субсидії, ніж у лютому минулого року, передає УНН з посиланням на Держстатистики.
“Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у лютому 2018 року зменшився порівняно з відповідним періодом 2017 року на 36% і становив 1005,2 грн”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що у січні — лютому 2018 року призначено субсидії 322,4 тис. домогосподарств. Порівняно з відповідним періодом 2017 року їх кількість зменшилась у 3,3 рази.
Сума субсидій, призначених домогосподарствам, у січні — лютому 2018 року становила 352,1 млн грн, у відповідному періоді минулого року — 1 млрд 636,1 млн грн.
У січні — лютому 2018 року 52,7 тис. домогосподарств було призначено субсидії готівкою на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива. Кількість таких домогосподарств, порівняно з відповідним періодом минулого року, збільшилася в 1,6 рази.
За січень — лютий 2018 року сума призначених субсидій становила 163,5 млн грн, у відповідному періоді 2017 року — 70,1 млн грн.
Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у лютому цього року збільшився порівняно з лютим 2017 року на 44,5% і становив 3203,7 грн.
У січні — лютому 2018 року сума субсидій готівкою, отриманих домогосподарствами для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, становила 281,9 млн грн, за відповідний період 2017 року — 225,8 млн грн.
Нагадаємо, Міністерство фінансів підготувало проект постанови КМУ, який передбачає повну монетизацію пільг і субсидій зі сплати за утримання багатоквартирного будинку, прибудинкової території та вивезення сміття.