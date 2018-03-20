Размер февральских субсидий украинцев уменьшился на 36%
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. В феврале украинцы получали на 36% меньшие субсидии, чем в феврале прошлого года, передает УНН со ссылкой на Госстатистики.
“Средний размер назначенной субсидии на одно домохозяйство в феврале 2018 года уменьшился по сравнению с соответствующим периодом 2017 года на 36% и составил 1005,2 грн”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что в январе — феврале 2018 года назначены субсидии для 322,4 тыс. домохозяйств. По сравнению с соответствующим периодом 2017 года их количество уменьшилось в 3,3 раза.
Сумма субсидий, предназначенных домохозяйствам, в январе — феврале 2018 года составляла 352,1 млн грн, за соответствующий период прошлого года — 1 млрд 636,1 млн грн.
В январе — феврале 2018 года для 52,7 тыс. домохозяйств были назначены субсидии наличными на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива. Количество таких домохозяйств по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, увеличилось в 1,6 раза.
За январь — февраль 2018 года сумма назначенных субсидий составила 163,5 млн грн, в соответствующем периоде 2017 — 70,1 млн грн.
Средний размер назначенной субсидии на одно домохозяйство в феврале этого года увеличился по сравнению с февралем 2017 года на 44,5% и составил 3203,7 грн.
В январе — феврале 2018 года сумма субсидий наличными, полученных домохозяйствами для приобретения сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива, составляла 281,9 млн грн, за соответствующий период 2017 — 225,8 млн грн.
Напомним, Министерство финансов подготовило проект постановления КМУ, который предусматривает полную монетизацию льгот и субсидий по оплате за содержание многоквартирного дома, придомовой территории и вывоз мусора.