Розлив нафтопродуктів у Чорноморську: в судноремонтному заводі заявили про проблеми з буксиром

"За наявною в інспекції інформацією, дійсно відбуваються проблеми із буксиром "Аметист". У нас є інформація, що безпосередньо Іллічівський судноремонтний завод бачить забруднення акваторії, але при всьому тому, АМПУ відмовляється і спростовує факти. Наразі інспекцією підготовлено запити і в АМПУ, і до прикордонної служби - для спростування чи підтвердження фактів. Після обіду буде більш детально відомо, що там дійсно відбувається в акваторії", - сказала Матвієнко.

Нагадаємо, Адміністрація морського порту Чорноморськ заявила, що поширена у ЗМІ інформація про розлив нафтопродуктів з тонучого морського буксиру "Аметист" не відповідає дійсності.