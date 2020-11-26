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Розлив нафтопродуктів у Чорноморську: в судноремонтному заводі заявили про проблеми з буксиром

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 листопада. УНН. За наявною в Іллічівському судноремонтному заводі інформацією, з буксиром “Аметист” дійсно відбуваються проблеми і зафіксоване забруднення акваторії. Про це у коментарі УНН сказала заступниця голови комісії з ліквідації Державної екологічної інспекції в Одеській області Анна Матвієнко.

"За наявною в інспекції інформацією, дійсно відбуваються проблеми із буксиром "Аметист". У нас є інформація, що безпосередньо Іллічівський судноремонтний завод бачить забруднення акваторії, але при всьому тому, АМПУ відмовляється і спростовує факти. Наразі інспекцією підготовлено запити і в АМПУ, і до прикордонної служби - для спростування чи підтвердження фактів. Після обіду буде більш детально відомо, що там дійсно відбувається в акваторії", - сказала Матвієнко.

Нагадаємо, Адміністрація морського порту Чорноморськ заявила, що поширена у ЗМІ інформація про розлив нафтопродуктів з тонучого морського буксиру "Аметист" не відповідає дійсності.

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