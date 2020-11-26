Разлив нефтепродуктов в Черноморске: в судоремонтном заводе заявили о проблемах с буксиром

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 26 ноября. УНН. По имеющейся в Ильичевском судоремонтном заводе информации, с буксиром "Аметист" действительно происходят проблемы и зафиксировано загрязнение акватории. Об этом в комментарии УНН сказала заместительница главы комиссии по ликвидации Государственной экологической инспекции в Одесской области Анна Матвиенко.

"По имеющейся у инспекции информации, действительно происходят проблемы с буксиром "Аметист". У нас есть информация, что непосредственно Ильичевский судоремонтный завод видит загрязнение акватории, но при всем том, АМПУ отказывается и отрицает факты. Сейчас инспекцией подготовлено запросы и в АМПУ, и в пограничную службу - для опровержения или подтверждения фактов. После обеда будет более подробно известно, что там действительно происходит в акватории", - сказала Матвиенко.

Напомним, Администрация морского порта Черноморск заявила, что распространенная в СМИ информация о разливе нефтепродуктов с тонущего морского буксира "Аметист" не соответствует действительности.

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