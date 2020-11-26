Розлив нафтопродуктів у Чорноморську: АМПУ не допускає Держекоінспекцію на територію порту

"Філія АМПУ Державну екологічну інспекцію не пускає на свою територію для обстеження акваторії… Є 670-а постанова (Кабінету міністрів - ред.), "Порядок взаємодії АМПУ і Державної екологічної інспекції", і повністю от такі от ситуації покладені на екологів АМПУ. І у разі виявлення будь-якого забруднення акваторії порту - вони зобов’язані нас повідомити… Наразі жодного повідомлення ми не отримали. Відповідно, на територію порту нас ніхто не допускає. Ми підготували певні запити, відправили - реакції нуль", - сказала Матвієнко.

Нагадаємо раніше, у судноремонтному заводі у Чорноморську заявили про проблеми з буксиром.

При цьому, Адміністрація морського порту "Чорноморськ" заявила, що поширена у ЗМІ інформація про розлив нафтопродуктів із тонучого морського буксира "Аметист" не відповідає дійсності.