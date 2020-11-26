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Розлив нафтопродуктів у Чорноморську: АМПУ не допускає Держекоінспекцію на територію порту

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 листопада. УНН. Спеціалістів Державної екологічної інспекції Адміністрація морських портів не допускає на територію порту для перевірки ситуації із буксиром "Аметист" щодо забруднення акваторії. Про це у коментарі УНН сказала заступниця голови комісії із ліквідації Державної екологічної інспекції в Одеській області Анна Матвієнко.

"Філія АМПУ Державну екологічну інспекцію не пускає на свою територію для обстеження акваторії… Є 670-а постанова (Кабінету міністрів - ред.), "Порядок взаємодії АМПУ і Державної екологічної інспекції", і повністю от такі от ситуації покладені на екологів АМПУ. І у разі виявлення будь-якого забруднення акваторії порту - вони зобов’язані нас повідомити… Наразі жодного повідомлення ми не отримали. Відповідно, на територію порту нас ніхто не допускає. Ми підготували певні запити, відправили - реакції нуль", - сказала Матвієнко.

Нагадаємо раніше, у судноремонтному заводі у Чорноморську заявили про проблеми з буксиром.

При цьому, Адміністрація морського порту "Чорноморськ" заявила, що поширена у ЗМІ інформація про розлив нафтопродуктів із тонучого морського буксира "Аметист" не відповідає дійсності.

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