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Разлив нефтепродуктов в Черноморске: АМПУ не допускает Госэкоинспекцию на территорию порта

Разлив нефтепродуктов в Черноморске: АМПУ не допускает Госэкоинспекцию на территорию порта

Киев  •  УНН

 • 16244 просмотра

КИЕВ. 26 ноября. УНН. Специалистов Государственной экологической инспекции Администрация морских портов не допускает на территорию порта для проверки ситуации с буксиром "Аметист" касательно загрязнения акватории. Об этом в комментарии УНН сказала заместительница главы комиссии по ликвидации Государственной экологической инспекции в Одесской области Анна Матвиенко.

"Филиал АМПУ Государственную экологическую инспекцию не пускает на свою территорию для обследования акватории... Есть 670-ое постановление (Кабинета министров - ред.), "Порядок взаимодействия АМПУ и Государственной экологической инспекции", и полностью вот такие вот ситуации возложены на экологов АМПУ. И в случае обнаружения любого загрязнения акватории порта - они обязаны нам сообщить... Сейчас ни одного сообщения мы не получили. Соответственно, на территорию порта нас никто не допускает. Мы подготовили определенные запросы, отправили - реакции ноль", - сказала Матвиенко.

Напомним, ранее, в судоремонтном заводе в Черноморске заявили о проблемах с буксиром.

При этом, Администрация морского порта "Черноморск" заявила, что распространенная в СМИ информация о разливе нефтепродуктов с тонущего морского буксира "Аметист" не соответствует действительности.

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