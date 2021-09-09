Розкрито деталі розгляду бюджету України на 2022 рік: детальний план

КИЇВ. 9 вересня. УНН. У розпорядженні УНН виявився графік розгляду проекту про Державний бюджет України на 2022 рік, відповідно до глави 27 Регламенту Верховної Ради, який сьогодні погодив глава парламенту. Але джерела говорять, що він може суттєво змінюватися, якщо буде гальмуватися прийняття проекту бюджету країни на наступний рік.