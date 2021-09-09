Розкрито деталі розгляду бюджету України на 2022 рік: детальний план

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КИЇВ. 9 вересня. УНН. У розпорядженні УНН виявився графік розгляду проекту про Державний бюджет України на 2022 рік, відповідно до глави 27 Регламенту Верховної Ради, який сьогодні погодив глава парламенту. Але джерела говорять, що він може суттєво змінюватися, якщо буде гальмуватися прийняття проекту бюджету країни на наступний рік.

Деталі

Відповідно до планів розгляду, не пізніше 15 вересня проект бюджету має бути поданий до Верховної Ради Кабінетом міністрів України. Не пізніше ніж за 4 дні до представлення, має відбутися надання народним депутатам та Рахунковій палаті поданого Кабміном проекту закону про Державний бюджет України на 2022 рік.

21 вересня Державний бюджет має бути розглянутий на пленарному засіданні ВР.

Не пізніше 1 жовтня, має бути розглянуто проект бюджету народними депутатами і комітетами, мають бути сформовані пропозиції до законопроекту і направлені їх до Комітету з питань бюджету.

Не пізніше 15 жовтня має відбутися розгляд Комітетом з питань бюджету пропозицій народних депутатів і комітетів до проекту закону, висновків Рахункової палати та пропозицій до законопроекту (у вигляді проекту постанови ВР), а також таблиці пропозицій суб'єктів права законодавчої ініціативи.

У першому читанні парламентарі мають прийняти бюджет не пізніше 20 жовтня. Після цього у 14-денний термін (але не пізніше 14 листопада) має відбутися підготовка Кабміном за участю уповноважених представників Комітету з питань бюджету до другого читання, відповідно до Бюджетних висновків ВР.

Не пізніше 9 листопада має відбутися надання народним депутатам поданого Кабміном проекту закону та підготовленого до другого читання.

З 4.11.2021 по 18.11.2021 - розгляд Комітетом з питань бюджету підготовленого до другого читання проекту закону та підготовка висновку щодо врахування у цьому законопроекти Бюджетних висновків ВР.

Розгляд та прийняття проекту закону про держбюджет у другому читанні та в цілому на пленарному засіданні ВР має відбутися не пізніше 19 листопада.

Підготовка до третього читання має відбутися не пізніше 25 листопада, а розгляд та прийняття проекту закону про Державний бюджет на 2022 рік у третьому читанні та цілому має відбутися на пленарному засіданні ВР не пізніше 1 грудня (у разі прийняття ВР відповідного рішення).

Контекст

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив на засіданні уряду, що проект бюджету надійде до Верховної Ради 15 вересня, як це передбачено законодавством.

"Уряд направить до парламенту проект Державного бюджету на 2022 рік. Вперше документ буде грунтуватися на середньостроковій бюджетній декларації, яка розрахована на три роки", - сказав Шмигаль.

За його словами, проект буде мати пріоритети, серед яких, зокрема підтримка і розвиток обороноздатності, медицини, освіти, інфраструктури і соціальних програм.

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