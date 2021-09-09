Раскрыты детали рассмотрения бюджета Украины на 2022 год: детальный план
Киев • УНН
КИЕВ. 9 сентября. УНН. В распоряжении УНН оказался график рассмотрения проекта о Государственном бюджете Украины на 2022 год, в соответствии с главой 27 Регламента Верховной Рады, который сегодня согласовал глава парламента. Но источники говорят, что он может существенно меняться, если будет тормозиться принятие проекта бюджета страны на следующий год.
Детали
Согласно планам рассмотрения, не позднее 15 сентября проект бюджета должен быть подан в Верховную Раду Кабинетом министров Украины. Не позднее чем за 4 дня до представления, должно произойти предоставление народным депутатам и Счетной палате поданного Кабмином проекта закона о Государственном бюджете Украины на 2022 год.
21 сентября Государственный бюджет должен быть рассмотрен на пленарном заседании ВР.
Не позднее 1 октября, должен быть рассмотрен проект бюджета народными депутатами и комитетами, должны быть сформированы предложения к законопроекту и направлено их в Комитет по вопросам бюджета.
Не позднее 15 октября должно состояться рассмотрение Комитетом по вопросам бюджета предложений народных депутатов и комитетов к проекту закона, выводов Счетной палаты и предложений к законопроекту (в виде проекта постановления ВР), а также таблицы предложений субъектов права законодательной инициативы.
В первом чтении парламентарии должны принять бюджет не позднее 20 октября. После этого в 14-дневный срок (но не позднее 14 ноября) предстоит подготовка Кабмином с участием уполномоченных представителей Комитета по вопросам бюджета ко второму чтению, в соответствии с Бюджетными выводами ВР.
Не позднее 9 ноября должно состояться предоставление народным депутатам поданного Кабмином проекта закона и подготовленного ко второму чтению.
С 4.11.2021 по 18.11.2021 - рассмотрение Комитетом по вопросам бюджета подготовленного ко второму чтению проекта закона и подготовка заключения по учету в этом законопроекте Бюджетных выводов ВР.
Рассмотрение и принятие проекта закона о госбюджете во втором чтении и в целом на пленарном заседании ВР должно состояться не позднее 19 ноября.
Подготовка к третьему чтению должна состояться не позднее 25 ноября, а рассмотрение и принятие проекта закона о Государственном бюджете на 2022 год в третьем чтении и в целом должно состояться на пленарном заседании ВР не позднее 1 декабря (в случае принятия ВР соответствующего решения).
Контекст
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил на заседании правительства, что проект бюджета поступит в Верховную Раду 15 сентября, как это предусмотрено законодательством.
"Правительство направит в парламент проект Государственного бюджета на 2022 год. Впервые документ будет основываться на среднесрочной бюджетной декларации, которая рассчитана на три года", - сказал Шмыгаль.
По его словам, проект будет иметь приоритеты, среди которых, в частности поддержка и развитие обороноспособности, медицины, образования, инфраструктуры и социальных программ.