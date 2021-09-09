Раскрыты детали рассмотрения бюджета Украины на 2022 год: детальный план

Детали

Согласно планам рассмотрения, не позднее 15 сентября проект бюджета должен быть подан в Верховную Раду Кабинетом министров Украины. Не позднее чем за 4 дня до представления, должно произойти предоставление народным депутатам и Счетной палате поданного Кабмином проекта закона о Государственном бюджете Украины на 2022 год.

21 сентября Государственный бюджет должен быть рассмотрен на пленарном заседании ВР.

Не позднее 1 октября, должен быть рассмотрен проект бюджета народными депутатами и комитетами, должны быть сформированы предложения к законопроекту и направлено их в Комитет по вопросам бюджета.

Не позднее 15 октября должно состояться рассмотрение Комитетом по вопросам бюджета предложений народных депутатов и комитетов к проекту закона, выводов Счетной палаты и предложений к законопроекту (в виде проекта постановления ВР), а также таблицы предложений субъектов права законодательной инициативы.

В первом чтении парламентарии должны принять бюджет не позднее 20 октября. После этого в 14-дневный срок (но не позднее 14 ноября) предстоит подготовка Кабмином с участием уполномоченных представителей Комитета по вопросам бюджета ко второму чтению, в соответствии с Бюджетными выводами ВР.

Не позднее 9 ноября должно состояться предоставление народным депутатам поданного Кабмином проекта закона и подготовленного ко второму чтению.

С 4.11.2021 по 18.11.2021 - рассмотрение Комитетом по вопросам бюджета подготовленного ко второму чтению проекта закона и подготовка заключения по учету в этом законопроекте Бюджетных выводов ВР.

Рассмотрение и принятие проекта закона о госбюджете во втором чтении и в целом на пленарном заседании ВР должно состояться не позднее 19 ноября.

Подготовка к третьему чтению должна состояться не позднее 25 ноября, а рассмотрение и принятие проекта закона о Государственном бюджете на 2022 год в третьем чтении и в целом должно состояться на пленарном заседании ВР не позднее 1 декабря (в случае принятия ВР соответствующего решения).

Контекст

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил на заседании правительства, что проект бюджета поступит в Верховную Раду 15 сентября, как это предусмотрено законодательством.

"Правительство направит в парламент проект Государственного бюджета на 2022 год. Впервые документ будет основываться на среднесрочной бюджетной декларации, которая рассчитана на три года", - сказал Шмыгаль.

По его словам, проект будет иметь приоритеты, среди которых, в частности поддержка и развитие обороноспособности, медицины, образования, инфраструктуры и социальных программ.