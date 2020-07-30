Розкрадання 2,87 млн грн при побудові бліндажів у зоні ООС: завершено розслідування

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Київ • УНН

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КИЇВ. 30 липня. УНН. Завершено досудове розслідування за підозрою директора департаменту капітального будівництва Донецької ОДА у завдані 2,87 млн грн шкоди Міністерству оборони України під час зведення інженерних фортифікаційних споруд. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу САП.

"Прокурорами САП та детективами НАБУ завершено досудове розслідування у справі за підозрою очільника департаменту капітального будівництва Донецької обласної державної адміністрації у завданні збитків у сумі 2,87 млн гривень, які були завдані Міністерству оборони України під час зведення інженерних фортифікаційних споруд (бліндажів) на території проведення Антитерористичної операції (наразі ООС) в Донецькій області", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що 29 липня 2020 року матеріали справи відкрито підозрюваному та його захисту. Після ознайомлення з матеріалами обвинувальний акт буде скеровано до Вищого антикорупційного суду для розгляду по суті.

Так, у 2015 році з метою зміцнення обороноздатності держави Кабінет Міністрів України виділив Міністерству оборони кошти для будівництва інженерних фортифікаційних споруд (взводних опорних пунктів) на території Донецької та Луганської областей в зоні проведення Антитерористичної операції.

Повідомляється, що у подальшому Міністерством оборони України перераховано кошти обласним державним адміністраціям, зокрема Донецькій ОДА, для безпосереднього здійснення будівництва вказаних споруд та надано розроблену військовими проектувальниками проектну документацію, що враховувала передовий досвід країн – учасників НАТО при будівництві аналогічних споруд.

"Проте начальник департаменту капітального будівництва Донецької ОДА, діючи в інтересах підрядної організації, що здійснювала будівництво фортифікаційних споруд, незважаючи на їхню невідповідність проектній документації та неможливість подальшого використання, прийняв виконані будівельні роботи", - зазначається в повідомленні.

Наголошується, що ці зловживання посадовця спричинили державі в особі Міністерства оборони України збитки на суму 2,87 млн гривень, що підтверджено проведеною комплексною судовою експертизою.

Нагадаємо, Міноборони виявило крадіжку великого обсягу пального в Одесі.

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