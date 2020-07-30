Хищение 2,87 млн грн при построении блиндажей в зоне ООС: завершено расследование
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июля. УНН. Завершено досудебное расследование по подозрению директора департамента капитального строительства Донецкой ОГА в причинении 2,87 млн грн ущерба Министерству обороны Украины при возведении инженерных фортификационных сооружений. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу САП.
"Прокурорами САП и детективами НАБУ завершено досудебное расследование по делу по подозрению главы департамента капитального строительства Донецкой областной государственной администрации в нанесении ущерба в сумме 2,87 млн гривен, которые были причинены Министерству обороны Украины при возведении инженерных фортификационных сооружений (блиндажей) на территории проведения Антитеррористической операции (сейчас ООС) в Донецкой области", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что 29 июля 2020 года материалы дела открыто подозреваемому и его защите. После ознакомления с материалами обвинительный акт будет направлен в Высший антикоррупционный суд для рассмотрения по существу.
Так, в 2015 году с целью укрепления обороноспособности государства Кабинет министров Украины выделил Министерству обороны средства для строительства инженерных фортификационных сооружений (взводных опорных пунктов) на территории Донецкой и Луганской областей в зоне проведения Антитеррористической операции.
Сообщается, что в дальнейшем Министерством обороны Украины перечислены средства областным государственным администрациям, в частности Донецкой ОГА, для непосредственного осуществления строительства указанных сооружений и предоставлено разработанную военными проектировщиками проектную документацию, которая учитывала передовой опыт стран - участников НАТО при строительстве аналогичных сооружений.
"Однако начальник департамента капитального строительства Донецкой ОГА, действуя в интересах подрядной организации, осуществлявшей строительство фортификационных сооружений, несмотря на их несоответствие проектной документации и невозможности дальнейшего использования, принял выполненные строительные работы", - отмечается в сообщении.
Отмечается, что эти злоупотребления должностного лица нанесли государству в лице Министерства обороны Украины ущерб на сумму 2,87 млн гривен, что подтверждено проведенной комплексной судебной экспертизой.
Напомним, Минобороны обнаружило кражу большого объема горючего в Одессе.