Міноборони виявило крадіжку великого обсягу пального в Одесі

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КИЇВ. 24 липня. УНН. Спеціальна комісія Міністерства оборони України виявила розкрадання пального в особливо великих розмірах у 46-му Об'єднаному центрі забезпечення Південного регіону в Одесі. Про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив начальник головного управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення Збройних сил України Дмитро Марченко, передає УНН.

"Комісія в Одесі минулого тижня виявила у 46-му центрі забезпечення велику нестачу паливно-мастильних матеріалів, а саме дизельного палива різних марок 204 тонни, бензину АІ92 близько 2,5 тонн. Попередня оцінка шкоди державі складає понад 6,4 млн гривень", - сказав Марченко.

За його словами, причиною нестачі палива стала неспроможність керівництва центру встановити порядок та контроль організації отримання і зберігання паливно-мастильних матеріалів. Як зазначив Марченко у своїх поясненнях, керівник центру Євген Король заявив, що нестача сталася через витік палива з цистерни. Хоча подальша перевірка встановила, що це не так.

Крім того, комісією було виявлено в центрі зберігання понад 34 тони надлишкового дизельного пального та понад 204 тонни авіаційного палива на загальну суму понад 1,1 млн гривень.

Як зазначив Марченко, вказане паливо скоріш за все планувалося продати з метою власного збагачення відповідальних осіб.

Міністерство оборони планує звернутися до правоохоронних органів для надання негайної та об’єктивної оцінки діям посадових осіб.

Нагадаємо, у зв’язку зі звинуваченнями на адресу Головного квартирно-експлуатаційного управління Збройних Сил України щодо нібито "злочинної безвідповідальності" стосовно проведення будівельних робіт в Одесі, Міноборони ініціювало відкриття судового провадження.

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