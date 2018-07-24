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Минобороны выявило кражу большого объема горючего в Одессе

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 24 июля. УНН. Специальная комиссия Министерства обороны Украины выявила хищение горючего в особо крупных размерах в 46-м Объединенном центре обеспечения Южного региона в Одессе. Об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил начальник главного управления развития и сопровождения материального обеспечения Вооруженных сил Украины Дмитрий Марченко, передает УНН.

"Комиссия в Одессе на прошлой неделе обнаружила в 46-м центре обеспечения большую нехватку горюче-смазочных материалов, а именно дизельного топлива различных марок 204 тонны, бензина АИ92 около 2,5 тонн. Предварительная оценка ущерба государству составляет более 6,4 млн гривен", - сказал Марченко.

По его словам, причиной нехватки топлива стала неспособность руководства центра установить порядок и контроль организации получения и хранения горюче-смазочных материалов. Как отметил Марченко в своих объяснениях, руководитель центра Евгений Король заявил, что нехватка произошла из-за утечки топлива из цистерны. Хотя проверка установила, что это не так.

Кроме того, комиссией было выявлено в центре хранения более 34 тонны избыточного дизельного топлива и более 204 тонны авиационного топлива на общую сумму более 1,1 млн гривен.

Как отметил Марченко, указанное топливо скорее всего планировалось продать с целью собственного обогащения ответственных лиц.

Министерство обороны планирует обратиться в правоохранительные органы для оказания немедленной и объективной оценки действиям должностных лиц.

Напомним, в связи с обвинениями в адрес Главного квартирно-эксплуатационного управления Вооруженных Сил Украины о якобы "преступной безответственности" по проведению строительных работ в Одессе, Минобороны инициировало открытие судебного производства.

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