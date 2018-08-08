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Розкопки на Поштовій: Мінкульт надасть пам'яткам статус національного значення

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 серпня. УНН. Міністерство культури України розпочало процедуру надання статусу національного значення знайденим пам'яткам архітектури та історії на Поштовій площі в Києві. Про це на брифінгу повідомила заступниця міністра культури України Тамара Мазур, передає УНН.

Комісія Міністерства культури рекомендувала розпочати процедуру надання знайденим артефактами статусу "пам'ятки археології національного значення". Також цим артефактам можуть надати статусу "пам'ятка історії".

"На сьогоднішній день ми маємо рекомендації, яку дають підстави Міністерству культури розпочати процедуру внесення до державного реєстру пам'яток архітектури зі статусом "пам'ятка архітектури національного значення", - повідомила Мазур.

За словами Мазур, спрогнозувати, скільки часу займе ця процедура, складно, проте в міністертвві очікують, що до кінця року вона буде завершена.

Як повідомляв УНН, у Києві на Поштовій продовжують археологічні розкопки. У подальшому артефакти планують законсервувати, а саму Поштову перетворити на "публічний простір".

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