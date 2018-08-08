Раскопки на Почтовой: Минкульт предоставит статус национального значения памятникам

Комиссия Министерства культуры рекомендовала начать процедуру предоставления найденным артефактам статуса "памятника археологии национального значения". Также этим артефактам могут присвоить статус "памятник истории".

"На сегодняшний день мы имеем рекомендации, которую дают основания Министерству культуры начать процедуру внесения в государственный реестр памятников архитектуры со статусом "памятник архитектуры национального значения", - сообщила Мазур.

По ее словам, спрогнозировать, сколько времени займет эта процедура, сложно, однако в министертвви ожидают, что к концу года она будет завершена.

Как сообщал УНН, в Киеве на Почтовой продолжают археологические раскопки. В дальнейшем артефакты планируют законсервировать, а саму Почтовую превратить в "публичное пространство".