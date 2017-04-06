Розгляд законопроекту про КСУ було перенесено через "спірні моменти" - нардеп

"Є деякі спірні моменти, а будь-який законопроект повинен мати голоси та підтримку. Це дуже важкий законопроект, тому що ми змінюємо систему. По-друге, до нього було подано 700 правок, на комітеті вони розглядалися, а що означають 700 правок? Це означає, що якщо, наприклад, пройде 20 певних правок, то цей законопроект буде змінений повністю", - сказав депутат, відповідаючи на питання, чому цей законопроект не розглядатиметься Радою сьогодні, як передбачалося.

Г.Логвинський пояснив, що кожна правка до законопроекту, яка може бути підтримана депутатами, може докорінно змінити суть цього законопроекту.

"Це юридичний законопроект, а важкість юридичних законопроектів в тому, що у двох юристів є три думки і кожен має кращу думку", - сказав депутат.

Нагадаємо, Рада перенесла розгляд законопроекту про Конституційний суд на наступний тиждень.