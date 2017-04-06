Розгляд законопроекту про КСУ було перенесено через "спірні моменти" - нардеп

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КИЇВ. 6 квітня. УНН. До законопроекту про Конституційний суд, який мав розглядатися у Верховній Раді, але був відтермінований, було подано 700 правок, які були розглянуті профільним парламентським комітетом, але проект не розглядатиметься сьогодні парламентом, бо має певні "спірні моменти" Про це в ексклюзивному коментарі кореспонденту УНН повідомив народний депутат України Георгій Логвинський.

"Є деякі спірні моменти, а будь-який законопроект повинен мати голоси та підтримку. Це дуже важкий законопроект, тому що ми змінюємо систему. По-друге, до нього було подано 700 правок, на комітеті вони розглядалися, а що означають 700 правок? Це означає, що якщо, наприклад, пройде 20 певних правок, то цей законопроект буде змінений повністю", - сказав депутат, відповідаючи на питання, чому цей законопроект не розглядатиметься Радою сьогодні, як передбачалося.

Г.Логвинський пояснив, що кожна правка до законопроекту, яка може бути підтримана депутатами, може докорінно змінити суть цього законопроекту.

"Це юридичний законопроект, а важкість юридичних законопроектів в тому, що у двох юристів є три думки і кожен має кращу думку", - сказав депутат.

Нагадаємо, Рада перенесла розгляд законопроекту про Конституційний суд на наступний тиждень.

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