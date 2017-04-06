Рассмотрение законопроекта о КСУ было перенесено из-за "спорных моментов" - нардеп
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. К законопроекту о Конституционном суде, который должен был рассматриваться в Верховной Раде, но был отсрочен, было подано 700 поправок, которые были рассмотрены профильным парламентским комитетом, но проект не будет рассматриваться сегодня парламентом из-за определенных "спорных моментов". Об этом в эксклюзивном комментарии корреспонденту УНН сообщил народный депутат Украины Георгий Логвинский.
"Есть некоторые спорные моменты, а любой законопроект должен иметь голоса и поддержку. Это очень тяжелый законопроект, потому что мы меняем систему. Во-вторых, к нему было подано 700 поправок, на комитете они рассматривались, а что значат 700 поправок? Это означает, что если, например, пройдет 20 определенных поправок, то этот законопроект будет изменен полностью", - сказал депутат, отвечая на вопрос, почему этот законопроект не будет рассматриваться ВР сегодня, как предполагалось.
Г.Логвинський пояснил, что каждая правка к законопроекту, которая может быть поддержана депутатами, может коренным образом изменить суть этого законопроекта.
"Это юридический законопроект, а тяжесть юридических законопроектов в том, что у двух юристов три мнения и у каждого есть лучшее мнение", - сказал депутат.
Напомним, Рада перенесла рассмотрение законопроекта о Конституционном суде на следующую неделю.