Розгляд по суті справи ПриватБанку у США почнеться у 2021 році
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. Слухання по суті позову ПриватБанку до колишніх власників в США почнуться в 2021 році. У цьому році планується завершення попередніх заперечень відповідачів у справі. Про це в інтерв'ю для ZN.UA розповів голова правління "ПриватБанку" Петро Крумханзл, передає УНН.
Він уточнив, що паралельно в США проходять слухання у справі про шахрайство в ПриватБанку, які ініційовані Міністерством юстиції США. З’ясовують факти виведення коштів з банку та їх відмивання.
Крумханзл також повідомив, що в даний момент йде підготовка до Лондонського процесу, і вже відомий розклад засідань. Йдуть процесуальні приготування до розгляду справи по суті. Позов на 3 млрд доларів вимагає просто неймовірного кількості доказів, показань свідків та експертних висновків.
У наступному році буде завершена підготовка матеріалів до слухання, для того щоб розглянути справу в один прийом у 2022 році, зауважив Крумханзл.
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Нагадаємо, що американська компанія з корпоративних розслідувань Kroll розсекретила схему, згідно з якою кошт з ПриватБанку виводилися на офшорні компанії, афільовані з олігархами Суркісами.
Йшлося щонайменше про 150 млн доларів і такі компанії, як: Sofinam Investments, Lumil Investments, Berlini Commercial, Camerin Investments, Sunnex Investments і Tamplemon Investments. Останні сьогодні в українських судах ще й намагаються відсудити у держави Україна на користь Суркісів 350 млн доларів.