Розгляд по суті справи ПриватБанку у США почнеться у 2021 році

Він уточнив, що паралельно в США проходять слухання у справі про шахрайство в ПриватБанку, які ініційовані Міністерством юстиції США. З’ясовують факти виведення коштів з банку та їх відмивання.

Крумханзл також повідомив, що в даний момент йде підготовка до Лондонського процесу, і вже відомий розклад засідань. Йдуть процесуальні приготування до розгляду справи по суті. Позов на 3 млрд доларів вимагає просто неймовірного кількості доказів, показань свідків та експертних висновків.

У наступному році буде завершена підготовка матеріалів до слухання, для того щоб розглянути справу в один прийом у 2022 році, зауважив Крумханзл.

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Нагадаємо, що американська компанія з корпоративних розслідувань Kroll розсекретила схему, згідно з якою кошт з ПриватБанку виводилися на офшорні компанії, афільовані з олігархами Суркісами.

Йшлося щонайменше про 150 млн доларів і такі компанії, як: Sofinam Investments, Lumil Investments, Berlini Commercial, Camerin Investments, Sunnex Investments і Tamplemon Investments. Останні сьогодні в українських судах ще й намагаються відсудити у держави Україна на користь Суркісів 350 млн доларів.