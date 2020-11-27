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Рассмотрение по сути дела ПриватБанка в США начнется в 2021 году

Рассмотрение по сути дела ПриватБанка в США начнется в 2021 году

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 27 ноября. УНН. Слушания по существу иска ПриватБанка к прежним владельцам в США начнутся в 2021 году. В этом году планируется завершение предыдущих возражений ответчиков по делу. Об этом в интервью ZN.UA рассказал глава правления "ПриватБанка" Петр Крумханзл, передает УНН.

Он уточнил, что параллельно в США проходят слушания по делу о мошенничестве в ПриватБанке, инициированные Министерством юстиции США. Выясняют факты вывода средств из банка и их отмывания.

Крумханзл также сообщил, что в данный момент идет подготовка к Лондонскому процессу, и уже известно расписание заседаний. Идут процессуальные приготовления к рассмотрению дела по существу. Иск на 3 млрд долларов требует просто невероятного количества доказательств, свидетельских показаний и экспертных заключений.

В следующем году будет завершена подготовка материалов к слушанию, для того чтобы рассмотреть дело в один прием в 2022 году, заметил Крумханзл.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Отчет Kroll подтверждает, что на офшоры олигархов с "Привата" выводились средства украинских граждан - Швец

Напомним, что американская компания по корпоративным расследованиям Kroll рассекретила схему, согласно которой средства из ПриватБанка выводились на оффшорные компании, аффилированные с олигархами Суркис.

Речь шла как минимум о 150 млн долларов и такие компании, как: Sofinam Investments, Lumil Investments, Berlini Commercial, Camerin Investments, Sunnex Investments и Tamplemon Investments. Последние сегодня в украинских судах еще и пытаются отсудить у государства Украина в пользу Суркисов 350 млн долларов.

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