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Розгляд справи про вбивство Вороненкова перенесено на листопад

Розгляд справи про вбивство Вороненкова перенесено на листопад

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 жовтня. УНН. Шевченківський районний суд Києва переніс на 13 листопада розгляд кримінального провадження за обвинуваченням Ярослава Тарасенка та Олександра Лося у вбивстві екс-депутата держдуми РФ Дениса Вороненкова. Про це УНН повідомили у суді.

"У судовому засіданні сьогодні оголошено перерву до 13 листопада", - сказали у суді, не уточнивши водночас про причину перенесення засідання.

Нагадаємо, на попередньому засіданні справу вбивства Вороненкова призначили до розгляду по суті судом присяжних у відкритому судовому засіданні.

Як повідомляв УНН, у середині липня столична прокуратура повторно внесла до суду обвинувальний акт у справі вбивства Вороненкова, виправивши технічні неточності, вказані судом.

13 червня Шевченківський районний суд Києва повернув прокурору обвинувальний акт щодо Ярослава Тарасенка та Олександра Лося, підозрюваних у вбивстві екс-депутата держдуми РФ Дениса Вороненкова.

23 березня 2017 року у Києві застрелили колишнього депутата російського парламенту Дениса Вороненкова. У травні 2018 року слідство у справі убивства Вороненкова було завершено.

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У цій справі повідомлено про підозру організатору та п'ятьом співучасникам.

Прокуратура оголосила про підозру у співучасті у вбивстві екс-депутата держдуми РФ Ярославу Тарасенку - за ч.5 ст.27, п.6, 11, 12 ч.2 ст.115, ч.1 ст.263 КК України та Олександру Лосю - за ч.5 ст.27, п.6, 11, 12 ч.2 ст.115 КК України. Вони обидва перебувають під вартою.

Матеріали щодо організатора (громадянина РФ Володимира Тюріна) та двох інших співучасників злочину (уродженця міста Харкова Юрія Василенка та громадянина України Ярослава Левенця), які наразі переховуються від органу досудового розслідування та перебувають у розшуку, виділені в окреме провадження, досудове розслідування у якому триває.

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