Рассмотрение дела об убийстве Вороненкова перенесено на ноябрь
Киев • УНН
КИЕВ. 18 октября. УНН. Шевченковский районный суд Киева перенес на 13 ноября рассмотрения уголовного производства по обвинению Ярослава Тарасенко и Александра Лося в убийстве экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова. Об этом УНН сообщили в суде.
"В судебном заседании сегодня объявлен перерыв до 13 ноября", - сказали в суде, не уточнив одновременно о причине переноса заседания.
Напомним, на предыдущем заседании дела об убийстве Вороненкова назначили к рассмотрению по существу судом присяжных в открытом судебном заседании.
Как сообщал УНН, в середине июля столичная прокуратура повторно внесла в суд обвинительный акт по делу убийства Вороненкова, исправив технические неточности, указанные судом.
13 июня Шевченковский районный суд Киева вернул прокурору обвинительный акт в отношении Ярослава Тарасенко и Александра Лося, подозреваемых в убийстве экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.
23 марта 2017 года в Киеве застрелили бывшего депутата российского парламента Дениса Вороненкова. В мая 2018 года следствие по делу об убийстве Вороненкова было завершено.
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В этом деле сообщено о подозрении организатору и пяти соучастникам.
Прокуратура объявила о подозрении в соучастии в убийстве экс-депутата Госдумы РФ Ярославу Тарасенко - по ч.5 ст.27, п.6, 11, 12 ч.2 ст.115, ч.1 ст.263 УК Украины и Александру Лосю - по ч.5 ст.27, п.6, 11, 12 ч.2 ст.115 УК Украины. Они оба находятся под стражей.
Материалы в отношении организатора (гражданина РФ Владимира Тюрина) и двух других соучастников преступления (уроженца города Харькова Юрия Василенко и гражданина Украины Ярослава Левенца), которые сейчас скрываются от органа досудебного расследования и находятся в розыске, выделены в отдельное производство, досудебное расследование в котором продолжается.