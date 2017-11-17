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Розгляд справи про стрілянину у Мукачеві 2015 року перенесли на місяць

Розгляд справи про стрілянину у Мукачеві 2015 року перенесли на місяць

Київ • УНН

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УЖГОРОД-КИЇВ. 17 листопада. УНН. Апеляційних розгляд справи щодо резонансної стрілянини, яка сталася у Мукачеві 11 липня 2015 року, перенесли на 18 грудня 2017 року у зв'язку зі зміною судді, передає кореспондент УНН.

"У зв'язку із тим, що у колишнього головуючого закінчилися повноваження і його було обрано до Верховного суду України, було призначено нового головуючого, що сталося 15 листопада. Відтак, я не мала достатньо часу для вивчення справи, яка налічує 36 томів", - зазначила на суді нова головуюча у справі Наталія Мишинчук.

Під час судового засідання адвокат Роман Бухтояров заявив про намір подавати клопотання про відвід головуючої судді у справі.

"Новопризначена суддя у справі з об'єктивних причин має сама заявити самовідвід у справі. Саме з клопотання про відвід судді почнеться наступне засідання, а це знову відтягне розгляд провадження. Відтак суд свідомо затягує розгляд даної справи", - повідомив у коментарі УНН адвокат Роман Бухтояров.

Нагадаємо, після місячної перерви суд мав розглядати по суті апеляцію захисту бійців "Правого Сектору", який вимагає зняття всіх обвинувачень з чотирьох підсудних. Адвокати правосекторівців вимагають також повторення майже всіх експертиз та допитів у справі, наголошуючи, що свого часу вони були проведені з порушенням процедури.

Як повідомляв УНН, захист у справі стрілянини в Мукачеві вимагає повторити допит 50 свідків.

Українські Національні Новини

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