Рассмотрение дела о стрельбе в Мукачево 2015 года перенесли на месяц

"В связи с тем, что у бывшего председательствующего закончились полномочия и был избран в Верховный суд Украины, был назначено нового председательствующего, что произошло 15 ноября. Следовательно, я (судья - ред.) не имела достаточно времени для изучения дела, которое насчитывает 36 томов", - отметила на суде новая председательствующая по делу Наталья Мишинчук.

Во время судебного заседания адвокат Роман Бухтояров заявил о намерении ходатайствовать об отводе председательствующей судьи по делу.

"Новоназначенная судья по делу по объективным причинам должна сама заявить о самоотводе по делу. Именно по ходатайству об отводе судьи начнется следующее заседание, а это опять оттянет рассмотрение производства. Поэтому суд сознательно затягивает рассмотрение данного дела", - сообщил УНН в комментарии адвокат Роман Бухтояров.

Напомним, после месячного перерыва суд должен рассматривать по существу апелляцию защиты бойцов "Правого сектора", который требует снятия всех обвинений с четырех подсудимых. Адвокаты правосекторовцев требуют также повторение многих экспертиз и допросов по делу, отмечая, что в свое время они были проведены с нарушением процедуры.

Как сообщал УНН, защита по делу стрельбы в Мукачево требует повторить допрос 50 свидетелей.