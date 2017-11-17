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Рассмотрение дела о стрельбе в Мукачево 2015 года перенесли на месяц

Рассмотрение дела о стрельбе в Мукачево 2015 года перенесли на месяц

Киев  •  УНН

 • 10160 просмотра

УЖГОРОД-КИЕВ. 17 ноября. УНН. Апелляционных рассмотрение дела по резонансной стрельбе, которая произошла в Мукачево 11 июля 2015, перенесли на 18 декабря 2017 в связи с изменением судьи, передает корреспондент УНН

"В связи с тем, что у бывшего председательствующего закончились полномочия и был избран в Верховный суд Украины, был назначено нового председательствующего, что произошло 15 ноября. Следовательно, я (судья - ред.) не имела достаточно времени для изучения дела, которое насчитывает 36 томов", - отметила на суде новая председательствующая по делу Наталья Мишинчук.

Во время судебного заседания адвокат Роман Бухтояров заявил о намерении ходатайствовать об отводе председательствующей судьи по делу.

"Новоназначенная судья по делу по объективным причинам должна сама заявить о самоотводе по делу. Именно по ходатайству об отводе судьи начнется следующее заседание, а это опять оттянет рассмотрение производства. Поэтому суд сознательно затягивает рассмотрение данного дела", - сообщил УНН в комментарии адвокат Роман Бухтояров.

Напомним, после месячного перерыва суд должен рассматривать по существу апелляцию защиты бойцов "Правого сектора", который требует снятия всех обвинений с четырех подсудимых. Адвокаты правосекторовцев требуют также повторение многих экспертиз и допросов по делу, отмечая, что в свое время они были проведены с нарушением процедуры.

Как сообщал УНН, защита по делу стрельбы в Мукачево требует повторить допрос 50 свидетелей.

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