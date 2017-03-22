Розгляд справи А.Пасішника вкотре перенесли
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Розгляд кримінального провадження за обвинуваченням Андрія Пасішника в незаконному впливі на посадову особу в черговий раз відклали. Про це УНН повідомили у прес-службі САП.
Сьогодні, 22 березня 2017 року у Солом’янському районному суді міста Києва в зв'язку з хворобою судді не відбулося підготовче судове засідання у кримінальному провадженні за обвинуваченням А.Пасішника за ч.1 ст. 344 Кримінального кодексу України, а саме в незаконному впливі на посадову особу з метою перешкодити виконанню нею своїх службових обов'язків та домогтися ухвалення нею незаконного рішення.
Наступне засідання суду призначено на 10 квітня 2017 року.
В САП повідомили, що 13 березня і 23 лютого 2017 року Солом’янським районним судом міста Києва розгляд провадження вже відкладався в зв'язку з самовідводом судей.
Нагадуємо, що це перше кримінальне провадження в Україні за обвинуваченням за ч.1 ст. 344 Кримінального кодексу України, а саме в незаконному впливі на посадову особу з метою перешкодити виконанню нею своїх службових обов'язків та домогтися ухвалення нею незаконного рішення.
Як повідомляв УНН, обвинувачення щодо А.Пасішника було направлено до суду в квітні 2016. Його підозрюють у незаконному впливі на А.Абромавичуса з метою зайняття посади заступника міністра. 9 березня А.Пасішника було повідомлено про підозру.