Рассмотрение дела А.Пасишника в очередной раз перенесли

Сегодня, 22 марта 2017 года в Соломенском районном суде города Киева в связи с болезнью судьи не произошло подготовительное судебное заседание в уголовном производстве по обвинению А.Пасишника по ч.1 ст. 344 Уголовного кодекса Украины, а именно в незаконном воздействии на должностное лицо с целью помешать выполнению им своих служебных обязанностей и добиться принятия им незаконного решения.

Следующее заседание суда назначено на 10 апреля 2017 года.

В САП сообщили, что 13 марта и 23 февраля 2017 года Соломенским районным судом города Киева рассмотрение производства уже откладывалось в связи с самоотводом судей.

Напоминаем, что это первое уголовное производство в Украине по обвинению по ч.1 ст. 344 Уголовного кодекса Украины, а именно в незаконном воздействии на должностное лицо с целью помешать выполнению им своих служебных обязанностей и добиться принятия им незаконного решения.

Как сообщал УНН, обвинение по А.Пасишника было направлено в суд в апреле 2016 года. Его подозревают в незаконном воздействии на А.Абромавичуса с целью занятия должности заместителя министра. 9 марта А.Пасишнику было сообщено о подозрении.