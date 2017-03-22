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Рассмотрение дела А.Пасишника в очередной раз перенесли

Киев • УНН

 • 9227 просмотра

КИЕВ. 22 марта. УНН. Рассмотрение уголовного производства по обвинению Андрея Пасишника в незаконном воздействии на должностное лицо в очередной раз отложили. Об этом УННсообщили в пресс-службе САП.

Сегодня, 22 марта 2017 года в Соломенском районном суде города Киева в связи с болезнью судьи не произошло подготовительное судебное заседание в уголовном производстве по обвинению А.Пасишника по ч.1 ст. 344 Уголовного кодекса Украины, а именно в незаконном воздействии на должностное лицо с целью помешать выполнению им своих служебных обязанностей и добиться принятия им незаконного решения.

Следующее заседание суда назначено на 10 апреля 2017 года.

В САП сообщили, что 13 марта и 23 февраля 2017 года Соломенским районным судом города Киева рассмотрение производства уже откладывалось в связи с самоотводом судей.

Напоминаем, что это первое уголовное производство в Украине по обвинению по ч.1 ст. 344 Уголовного кодекса Украины, а именно в незаконном воздействии на должностное лицо с целью помешать выполнению им своих служебных обязанностей и добиться принятия им незаконного решения.

Как сообщал УНН, обвинение по А.Пасишника было направлено в суд в апреле 2016 года. Его подозревают в незаконном воздействии на А.Абромавичуса с целью занятия должности заместителя министра. 9 марта А.Пасишнику было сообщено о подозрении.

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