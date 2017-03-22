Розгляд Радою законопроекту про КСУ очікується завтра зранку - нардеп

"Проект закону про Конституційний суд України. За дорученням голови ВРУ ми сьогодні маємо розглянути це питання, це і спричинило зміну часу засідання комітету, оскільки за попередньою пропозицією Погоджувальної ради є домовленість про те, що це питання завтра може бути предметом розгляду сесійної зали в першій половині дня", - сказав Р.Князевич.

Нагадаємо, парламент у першому читанні схвалив передбачені законопроектом №5336-1 зарплати і пенсії суддям Конституційного суду України, які становитимуть близько 300 тисяч гривень.