Рассмотрение Радой законопроекта о КСУ ожидается завтра утром - нардеп

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КИЕВ. 22 марта. УНН. Верховная Рада Украины завтра в первой половине дня может рассмотреть законопроект "О Конституционном суде Украины". Об этом во время заседания комитета ВР по вопросам правовой политики и правосудия сообщил Руслан Князевич, передает корреспондент УНН.

"Проект закона о Конституционном суде Украины. По поручению председателя ВРУ мы сегодня должны рассмотреть этот вопрос, это и повлекло за собой изменение времени заседания комитета, поскольку по предыдущим предложениям Согласительного совета есть договоренность о том, что этот вопрос завтра может быть предметом рассмотрения сессионным залом в первой половине дня", - сказал Князевич.

Напомним, парламент в первом чтении одобрил предусмотренные законопроектом №5336-1 зарплаты и пенсии судьям Конституционного суда Украины, которые составят около 300 тысяч гривен.

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