Рассмотрение Радой законопроекта о КСУ ожидается завтра утром - нардеп

"Проект закона о Конституционном суде Украины. По поручению председателя ВРУ мы сегодня должны рассмотреть этот вопрос, это и повлекло за собой изменение времени заседания комитета, поскольку по предыдущим предложениям Согласительного совета есть договоренность о том, что этот вопрос завтра может быть предметом рассмотрения сессионным залом в первой половине дня", - сказал Князевич.

Напомним, парламент в первом чтении одобрил предусмотренные законопроектом №5336-1 зарплаты и пенсии судьям Конституционного суда Украины, которые составят около 300 тысяч гривен.