Розгляд клопотання про продовження арешту Савченко перенесли на 12 липня
Київ • УНН
КИЇВ. 11 липня. УНН. Через неявку адвокатів Шевченківський районний суд Києва переніс на 12 липня засідання з розгляду клопотання про продовження арешту народному депутату Надії Савченко, передає кореспондент УНН.
Під час засідання сторона обвинувачення, “враховуючи невідкладність розгляду клопотання”, просила суд призначити Савченко безоплатного адвоката, але та відмовилася.
“Я не бачу катастрофічної невідкладності процесу — можна перенести і на 13 число. Я відмовляюся від безоплатного адвоката тому, що у мене є адвокати, які захищають мої права”, — сказала Савченко.
Заслухавши думки сторін учасниць процесу слідчий суддя ухвалив: “Враховуючи, що захисники не з’явилися у судове засідання, суд відкладає розгляд клопотання на завтра на 10 годину. Захисники будуть повідомлені у належний спосіб. В разі їхньої неявки буде вирішуватися питання щодо надання безоплатної правової допомоги”.
Варто зазначити, що сьогоднішнє засідання мало відбутися о 14:00, але адвокати Савченко попросили суд відкласти засідання до 17:00 через зайнятість, втім і на 17:00 вони не з’явилися.
Нагадаємо, на вчорашньому засіданні Савченко заявила відвід судді Хардіній, яка мала розглянути заявлений прокурорами відвід судді Олені Мєлєшак, через начебто порушення нею її права на захист — суддя почала розглядати клопотання прокурорів за відсутністю у залі засідання адвокатів.
Суддя Віталій Циктіч відмовив Савченко у задоволенні її клопотання.
Водночас, що суддя Шевченківського районного суду Києва Оксана Хардіна задовольнила заяву прокуратури про відвід слідчого судді Олени Мєлєшак, яка сьогодні мала розглядати клопотання сторони обвинувачення на продовження арешту народному депутату Надії Савченко.
Нагадуємо, що 15 травня 2018 року слідчим суддею Шевченківського районного суду міста Києва задоволено клопотання про продовження строку тримання під вартою відносно Савченко, підозрюваної за ч.1 ст.109, ч.1 ст.14, ч.2 ст.28, ст.112, ч.3 ст.258, ч.1 ст.258-3 та ч.1 ст.263.
Як повідомляв УНН, Верховна Рада України підтримала подання Генерального прокурора Юрія Луценка на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт народного депутата Надії Савченко.