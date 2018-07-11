Рассмотрение ходатайства о продлении ареста Савченко перенесли на 12 июля
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июля. УНН. Из-за неявки адвокатов Шевченковский районный суд Киева перенес на 12 июля заседание по рассмотрению ходатайства о продлении ареста народному депутату Надежде Савченко, передает корреспондент УНН.
Во время заседания сторона обвинения, "учитывая неотложность рассмотрения ходатайства", просила суд назначить Савченко бесплатного адвоката, но та отказалась.
"Я не вижу катастрофической неотложности процесса - можно перенести и на 13 число. Я отказываюсь от бесплатного адвоката потому, что у меня есть адвокаты, которые защищают мои права", - сказала Савченко.
Заслушав мнения сторон участниц процесса, следственный судья постановил: "Учитывая, что защитники не явились в судебное заседание, суд откладывает рассмотрение ходатайства на завтра на 10:00. Защитники будут уведомлены надлежащим образом. В случае их неявки будет решаться вопрос о предоставлении бесплатной правовой помощи".
Стоит отметить, что сегодняшнее заседание должно было состояться в 14:00, но адвокаты Савченко попросили суд отложить заседание до 17:00 из-за занятости, впрочем и в 17:00 они не явились.
Напомним, на вчерашнем заседании Савченко заявила отвод судье Хардиной, которая должна была рассмотреть заявленный прокурорами отвод судье Елене Мелешак, из-за якобы нарушения ею права на защиту - судья начала рассматривать ходатайство прокуроров при отсутствии в зале заседания адвокатов.
Судья Виталий Циктич отказал Савченко в удовлетворении ее ходатайства.
В то же время, судья Шевченковского районного суда Киева Оксана Хардина удовлетворила заявление прокуратуры об отводе следователя судьи Елены Мелешак, которая должна была рассматривать ходатайство стороны обвинения в продлении ареста народного депутата Надежды Савченко.
Напоминаем, что 15 мая 2018 года следственным судьей Шевченковского районного суда города Киева удовлетворено ходатайство о продлении срока содержания под стражей в отношении Савченко, подозреваемой по ч.1 ст.109, ч.1 ст.14, ч.2 ст.28, ст. 112, ч.3 ст.258, ч.1 ст.258-3 и ч.1 ст.263.
Как сообщал УНН, Верховная Рада Украины поддержала представление Генерального прокурора Юрия Луценко на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Надежды Савченко.