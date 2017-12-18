Розгляд дисциплінарних скарг щодо судді Цокол не пов'язаний зі справою Саакашвілі - ВРП
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Розгляд дисциплінарних скарг щодо судді Печерського районного суду Києва Лариси Цокол, не пов'язаний зі справою екс-голови Одеської ОДА Міхеілом Саакашвілі. Про це УНН повідомили у ВРП.
“У Вищій раді правосуддя триває планова робота з розгляду дисциплінарних скарг на дії суддів. Тому просимо ЗМІ утриматися від намагань надати діяльності дисциплінарних палат політичного підтексту, а також пов'язувати розгляд цих скарг із справою Саакашвілі”, — зазначили у ВРП, зауваживши при цьому, що на розгляді Першої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя перебуває дві скарги на дії Цокол, які були подані від громадян раніше, ніж з'явилася справа Саакашвілі.
Як повідомляв УНН, на суддю Печерського районного суду Ларису Цокол, яка напередодні відпустила колишнього голову Одеської ОДА Міхеіла Саакашвілі без обрання запобіжного заходу, подано дві скарги до Вищої ради правосуддя.
Нагадаємо, 11 грудня Печерський районний суд Києва відмовив прокуратурі у застосуванні запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту екс-голові Одеської ОДА Міхеілу Саакашвілі.
Також нагадаємо, Саакашвілі затримали 8 грудня на квартирі колишнього начальника луганської поліції і повезли в ІТТ.
Раніше Генпрокурор Луценко заявив, що оточення Саакашвілі за гроші Курченко влаштовувало акції протесту заради захоплення влади.
У ГПУ заявили, що Саакашвілі підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 15, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 256 Кримінального кодексу України.