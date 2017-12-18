Рассмотрение дисциплинарных жалоб в отношении судьи Цокол не связано с делом Саакашвили - ВРП
Киев • УНН
КИЕВ. 18 декабря. УНН. Рассмотрение дисциплинарных жалоб в отношении судьи Печерского районного суда Киева Ларисы Цокол, не связанный с делом экс-главы Одесской ОГА Саакашвили. Об этом УНН сообщили в ВРП.
"В Высшем совете правосудия продолжается плановая работа по рассмотрению дисциплинарных жалоб на действия судей. Поэтому просим СМИ воздержаться от попыток оказать деятельности дисциплинарные палаты политического подтекста, а также связывать рассмотрение этих жалоб с делом Саакашвили", - отметили в ВРП, отметив при этом, что на рассмотрении Первой Дисциплинарной палаты Высшего совета правосудия находится две жалобы на действия Цокол, которые были поданы от граждан раньше, чем появилось дело Саакашвили.
Как сообщал УНН, на судью Печерского районного суда Лариса Цокол, накануне отпустила бывшего главу Одесской ОГА Саакашвили без избрания меры пресечения, подано две жалобы в Высший совет правосудия.
Напомним, 11 декабря Печерский районный суд Киева отказал прокуратуре в применении меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста экс-главе Одесской ОГА Саакашвили.
Также напомним, Саакашвили задержали 8 декабря на квартире бывшего начальника луганской полиции и увезли в ИВС.
Ранее Генпрокурор Луценко заявил, что окружение Саакашвили за деньги Курченко устраивало акции протеста ради захвата власти.
В ГПУ заявили, что Саакашвили подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 15 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 256 Уголовного кодекса Украины.