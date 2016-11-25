Роздрібний акциз створює неконкурентні умови на ринку - Р.Насіров

“Проблема "другого акцизу“ або бізнес обороту по суті, — це роздрібний акциз на конкретні товари. Я думаю, що це питання, яке хвилює чесний легальний бізнес. Тому що у них немає іншого варіанту, як його показувати. Дуже сильно хвилює нас це питання, тому що це створює не конкурентні умови. І я думаю, що зі мною всі погодяться. Це стосується і алкоголю, а тим більше таких товарів як паливо, як бензин, адже 5% це божевільна націнка (ставка акцизу, яку не сплачує сірий ринок, — ред)”, — сказав він.

За словами Р.Насірова, ставка роздрібного акцизу на підакцизні товари має бути включена до основного податку.

“Ми з самого початку вважаємо, що краще всього цю ставку перенести на загальну ставку, а потім в залежності від продажів по регіонам її розподіляти. При чому, з точки зору розподілу, — це вже не наше завдання. Потрібно розподілити якомога чесніше, щоб до місцевих бюджетів дійшли кошти.

Це все можливо, і легко і я вважаю, що це потрібно зробити зараз”, — додав очільник ДФС.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, за словами експертів, роздрібний акциз на нафтопродукти породжує тінізацію ринку.

При цьому, оператори ринку пального наголошують на тому, що скасування роздрібного акцизу не зменшить надходження до місцевих бюджетів, а навпаки — сприятиме збільшенню цих надходжень.

Представники легального ринку нафтопродуктів переконані, що реалізація ініціативи об’єднання роздрібного та основного акцизів додасть центральному бюджету 6,5 млрд грн.

“Ми дали ефективний механізм, але щоб його впровадити, Міністерству фінансів і Державному казначейству потрібно добре попрацювати. Реалізація цієї ініціативи додасть місцевим громадам близько 2 млрд грн і 6,5 млрд грн центральному бюджету”, — заявили в “Об’єднанні операторів ринку нафтопродуктів України”.

За словами генерального директора мережі АЗК WOG Сергія Корецького, такої безпрецедентної і викривленої конкуренції на ринку пального, як є зараз, не було за всю історію незалежності країни.

І причина такого явище — несплата роздрібного податку з літру пального сірими дилерами.