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Розничный акциз создает неконкурентные условия на рынке - Р.Насиров

Киев • УНН

 • 10311 просмотра

КИЕВ. 25 ноября. УНН. Проблема, которая существует через розничный акциз волнует в первую очередь легальный рынок. Ведь неуплата этого налога серыми игроками искажает честную конкуренцию на рынке. Это касается и алкоголя и горючего. Поэтому, ГФС считает, что розничный акциз должен быть перенесен в ставку основного налога. Об этом во время общей встречи Европейской бизнес ассоциации отметил председатель ГФС Украины Роман Насиров, передает корреспондент УНН.

Розничный акциз создает неконкурентные условия на рынке - Р.Насиров

"Проблема" второго акциза "или бизнес оборота по сути, - это розничный акциз на конкретные товары. Я думаю, что это вопрос, который волнует честный легальный бизнес. Потому что у них нет другого варианта, как его показывать. Очень сильно волнует нас это вопрос, потому что это создает не конкурентные условия. И я думаю, что со мной все согласятся. Это касается и алкоголя, а тем более таких товаров как топливо, бензин, ведь 5% это сумасшедшая наценка (ставка акциза, которую не платит серый рынок, - ред) ", - сказал он.

По словам Р.Насирова, ставка розничного акциза на подакцизные товары должна быть включена в основной налог.

"Мы с самого начала считаем, что лучше всего эту ставку перенести в общую ставку, а затем в зависимости от продаж по регионам ее распределять. Причем, с точки зрения распределения, - это уже не наша задача. Нужно распределить как можно честнее, чтобы в местные бюджеты пришли средства.

Это все возможно, и легко и я считаю, что это нужно сделать сейчас ", - добавил глава ГФС.

Напомним, как сообщал УНН, по словам экспертов, розничный акциз на нефтепродукты порождает тенизацию рынка .

При этом, операторы рынка горючего отмечают то, что отмена розничного акциза не уменьшит поступления в местные бюджеты, а наоборот - будет способствовать увеличению этих поступлений.

Представители легального рынка убеждены , что реализация инициативы объединения розничного и основного акцизов добавит центральному бюджету 6,5 млрд. грн.

"Мы дали эффективный механизм, но чтобы его внедрить, Министерству финансов и Государственному казначейству нужно хорошо поработать. Реализация этой инициативы добавит местным общинам около 2 млрд грн и 6,5 млрд. грн центральному бюджету ", - заявили в" Объединении операторов рынка нефтепродуктов Украины ".

По словам генерального директора сети АЗК WOG Сергея Корецкого, такой беспрецедентной и искаженной конкуренции на рынке топлива, как сейчас, не было за всю историю независимости страны.

И причина такого явление - неуплата розничного налога с литра топлива серыми дилерами.

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