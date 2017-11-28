Розбійний напад неповнолітніх: сину нардепа Попова завтра оберуть запобіжний захід
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. Завтра в Оболонському райсуді столиці оберуть запобіжний захід сину народного депутата України Ігоря Попова та ще одному неповнолітньому, яких підозрюють у розбійному нападі на магазин, передає УНН.
“Розгляд клопотань про обрання запобіжних заходів двом неповнолітнім відбудеться завтра о 14.00 та 16.00 в Оболонському райсуді столиці. Суддя Л.П. Шестаковська”, — написала на своїй сторінці у Facebook прес-секретар прокуратури Києва Надія Максимець.
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Як повідомляв УНН, 14-річний син народного депутата від Радикальної партії Ігора Попова затриманий за підозрою в скоєння пограбування.
Столична поліція відкрила кримінальне провадження за статтею “розбій” за фактом пограбування магазину в Оболонському районі двома підлітками, серед яких був 14-річний син народного депутата Ігоря Попова.