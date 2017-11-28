Разбойное нападение несовершеннолетних: сын нардепа Попова завтра изберут меру пресечения
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. Завтра в Оболонском райсуде столицы изберут меру пресечения сыну народного депутата Украины Игоря Попова и еще одному несовершеннолетнему, которых подозревают в разбойном нападении на магазин, передает УНН.
"Рассмотрение ходатайств об избрании меры пресечения двум несовершеннолетним состоится завтра в 14.00 и 16.00 в Оболонском райсуде столицы. Судья Л.П. Шестаковская", - написала на своей странице в Facebook пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.
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Как сообщал УНН, 14-летний сын народного депутата от Радикальной партии Игоря Попова задержан по подозрению в совершении ограбления.
Столичная полиция открыла уголовное производство по статье "разбой" по факту ограбления магазина в Оболонском районе двумя подростками, среди которых был 14-летний сын народного депутата Игоря Попова.