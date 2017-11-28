Разбойное нападение несовершеннолетних: сын нардепа Попова завтра изберут меру пресечения

"Рассмотрение ходатайств об избрании меры пресечения двум несовершеннолетним состоится завтра в 14.00 и 16.00 в Оболонском райсуде столицы. Судья Л.П. Шестаковская", - написала на своей странице в Facebook пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сыну нардепа Попова и другому несовершеннолетнему сообщили о подозрении за нападение

Как сообщал УНН, 14-летний сын народного депутата от Радикальной партии Игоря Попова задержан по подозрению в совершении ограбления.

Столичная полиция открыла уголовное производство по статье "разбой" по факту ограбления магазина в Оболонском районе двумя подростками, среди которых был 14-летний сын народного депутата Игоря Попова.