Розбійники влаштували стрілянину на Тернопільщині, є поранений
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. Троє розбійників напали на жінку на Тернопільщині і, втікаючи, влаштували стрілянину. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Тернопільської області.
Інцидент трапився 30 березня близько 21:00. Розбійники відібрали у жінки сумку в якій знаходилося п'ять тисяч доларів та декілька тисяч гривень та інша валюта, погрожуючи їй зброєю.
За словами потерпілої, на момент розбійного нападу вона з співмешканцем перебувала в автомобілі марки Renault Scenic. В якийсь момент до транспорту підійшло двоє невідомих у масках. Погрожуючи предметом, схожим на пістолет, змусили віддати сумку з грошима та почали тікати.
Наздогнати злодіїв тернополянам не вдалося, оскільки ті відстрілювалися та влучили у живіт співмешканця, а потім сіли у припаркований неподалік бус марки Mercedes Vito та поїхали.
Правоохоронці одразу оголосили план "Перехват", по тривозі були підняті усі оперативні служби та спецпідрозділ.
Утікачів помітили правоохоронці уже при виїзді з обласного центру. Працівники поліції почали переслідувати невідомих. Останні, заїхавши в одне з сіл, опинилися в "глухому кутку", вискочили з транспорту і почали тікати в різні боки.
За кілька годин працівники поліції з'ясували місце, де перебувають підозрювані. Двох затримали близько четвертої ранку 31 березня, а основного організатора дещо пізніше.
Усі троє чоловіків заробляли на незаконному продажі паливно-мастильних матеріалів. В одному з автомобілів оперативники знайшли гроші, маски, рукавиці та набої. Наразі поліцейські шукають саму зброю, яку зловмисники використовували при нападі.
Зловмисникам інкримінують ч.2 ст.187 (розбій) КК України.
Як повідомляв УНН, двоє чоловіків влаштували стрілянину в сквері в Кропивницькому.