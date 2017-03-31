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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 66314 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 108351 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 166197 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 121930 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 119849 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 114248 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105384 просмотра

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11 марта, 11:14 • 107316 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Разбойники устроили стрельбу в Тернопольской области, есть раненый

Разбойники устроили стрельбу в Тернопольской области, есть раненый

Киев  •  УНН

 • 13651 просмотра

КИЕВ. 31 марта. УНН. Трое разбойников напали на женщину в Тернопольской области и, убегая, устроили стрельбу. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Тернопольской области.

Инцидент произошел 30 марта около 21:00. Разбойники отобрали у женщины сумку в которой находилось пять тысяч долларов и несколько тысяч гривен и другая валюта, угрожая ей оружием.

По словам потерпевшей, на момент разбойного нападения она с сожителем находилась в автомобиле марки Renault Scenic. В какой-то момент к транспорту подошли двое неизвестных в масках. Угрожая предметом, похожим на пистолет, заставили отдать сумку с деньгами и обратились в бегство.

Догнать воров тернополянам не удалось, поскольку те отстреливались и попали в живот сожителя, а потом сели в припаркованный неподалеку бус марки Mercedes Vito и поехали.

Правоохранители сразу объявили план "Перехват", по тревоге были подняты все оперативные службы и спецподразделение.

Беглецов заметили правоохранители уже при выезде из областного центра. Работники полиции начали преследовать неизвестных. Последние, заехав в одно из сел, оказались в "тупике", выскочили из транспорта и побежали в разные стороны.

За несколько часов работники полиции выяснили место, где находятся подозреваемые. Двух задержали около четырех утра 31 марта, а основного организатора несколько позже.

Все трое мужчин зарабатывали на незаконной продаже горюче-смазочных материалов. В одном из автомобилей оперативники нашли деньги, маски, перчатки и патроны. Сейчас полицейские ищут самую оружие, которое злоумышленники использовали при нападении.

Злоумышленникам инкриминируют ч.2 ст.187 (разбой) УК Украины.

Как сообщал УНН, двое мужчин устроили стрельбу в сквере в Кропивницкому.

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