Разбойники устроили стрельбу в Тернопольской области, есть раненый
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. Трое разбойников напали на женщину в Тернопольской области и, убегая, устроили стрельбу. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Тернопольской области.
Инцидент произошел 30 марта около 21:00. Разбойники отобрали у женщины сумку в которой находилось пять тысяч долларов и несколько тысяч гривен и другая валюта, угрожая ей оружием.
По словам потерпевшей, на момент разбойного нападения она с сожителем находилась в автомобиле марки Renault Scenic. В какой-то момент к транспорту подошли двое неизвестных в масках. Угрожая предметом, похожим на пистолет, заставили отдать сумку с деньгами и обратились в бегство.
Догнать воров тернополянам не удалось, поскольку те отстреливались и попали в живот сожителя, а потом сели в припаркованный неподалеку бус марки Mercedes Vito и поехали.
Правоохранители сразу объявили план "Перехват", по тревоге были подняты все оперативные службы и спецподразделение.
Беглецов заметили правоохранители уже при выезде из областного центра. Работники полиции начали преследовать неизвестных. Последние, заехав в одно из сел, оказались в "тупике", выскочили из транспорта и побежали в разные стороны.
За несколько часов работники полиции выяснили место, где находятся подозреваемые. Двух задержали около четырех утра 31 марта, а основного организатора несколько позже.
Все трое мужчин зарабатывали на незаконной продаже горюче-смазочных материалов. В одном из автомобилей оперативники нашли деньги, маски, перчатки и патроны. Сейчас полицейские ищут самую оружие, которое злоумышленники использовали при нападении.
Злоумышленникам инкриминируют ч.2 ст.187 (разбой) УК Украины.
Как сообщал УНН, двое мужчин устроили стрельбу в сквере в Кропивницкому.