Розбійника засудили до 10 років за напад на пенсіонерку

Встановлено, що 24 березня 2016 року у місті Мукачево злочинець, який приїхав у Закарпаття до своєї тітки, увійшов до будинку сусідки - літньої жінки та, нанісши їй кілька ударів кулаком в область обличчя, викрав золоті сережки та гаманець з 400 грн. В результаті розбою чоловік заволодів майном потерпілої на загальну суму майже 8 тис. грн.

У судовому засіданні обвинувачений свою вину у вчиненому так і не визнав. Враховуючи ряд обставин, що обтяжують покарання, суд своїм вироком призначив злочинцю покарання у вигляді 10 років позбавлення волі.