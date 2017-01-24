Разбойника приговорили к 10 годам за нападение на пенсионерку

Установлено, что 24 марта 2016 года в городе Мукачево преступник, приехавший в Закарпатье к своей тете, вошел в дом соседки - пожилой женщине и, нанеся ей несколько ударов кулаком в область лица, похитил золотые серьги и кошелек с 400 грн. В результате разбоя человек завладел имуществом потерпевшей на общую сумму почти 8 тыс. грн.

В судебном заседании обвиняемый свою вину в содеянном так и не признал. Учитывая ряд обстоятельств, отягчающих наказание, суд своим приговором назначил преступнику наказание в виде 10 лет лишения свободы.