Разбойника приговорили к 10 годам за нападение на пенсионерку
Киев • УНН
КИЕВ. 24 января. УНН. Жителя Кировоградской области приговорили к 10 годам за разбойное нападение на пожилую женщину на Закарпатье. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Закарпатской области.
Установлено, что 24 марта 2016 года в городе Мукачево преступник, приехавший в Закарпатье к своей тете, вошел в дом соседки - пожилой женщине и, нанеся ей несколько ударов кулаком в область лица, похитил золотые серьги и кошелек с 400 грн. В результате разбоя человек завладел имуществом потерпевшей на общую сумму почти 8 тыс. грн.
В судебном заседании обвиняемый свою вину в содеянном так и не признал. Учитывая ряд обстоятельств, отягчающих наказание, суд своим приговором назначил преступнику наказание в виде 10 лет лишения свободы.