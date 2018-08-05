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Роухані погодився відповісти на питання в парламенті

Роухані погодився відповісти на питання в парламенті

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 серпня. УНН. Президент Ірану Хасан Роухані відповість на питання депутатів Меджлісу (парламенту) про економічні проблеми держави. Про це, як повідомило в неділю агентство IRNA, йдеться в посланні Роухані, направленому спікеру парламенту Алі Ларіджані, передає УНН.

"Для проведення допиту президента необхідне дотримання як мінімум двох пунктів: по-перше, це має бути у рамках конституції, по-друге, такий запит повинен бути спрямований у правильний час", - написав у листі Роухані, зазначивши, що жодної зі цих вимог не було виконано. "Щоб уникнути будь-яких розбіжностей між гілками влади і проявити повагу до Ісламської консультативної ради, я в належний час поїду в Меджліс і відповім на питання", - зазначив президент.

1 серпня агентство Mehr повідомило про те, що Ларіджані заявив, що парламент дав Роухані місяць для того, щоб відзвітувати про вжиті заходи для подолання економічної кризи. За його словами, "80 депутатів парламенту наполягли на відправці запиту президенту". Ларіджані підкреслив, що "така процедура передбачена 88-ї статті конституції".

Депутати вимагають від президента прояснити політику регулювання цін на товари та валютного курсу, заходи по скороченню безробіття і рецесії.

Нагадаємо, в ряді міст Ірану в суботу пройшли антиурядові протести, що зібрали кілька сотень учасників. За даними державних агентств і соцмереж, протести пройшли у Тегерані, Ширазі, Кередж і Кумі. Невдоволення іранців викликало погіршення рівня життя внаслідок подорожчання цін на товари першої необхідності та інфляції.

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