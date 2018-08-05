Роухани согласился ответить на вопросы в парламенте

“Для проведения допроса президента необходимо соблюдение как минимум двух пунктов: во-первых, это должно быть в рамках Конституции, во-вторых, такой запрос должен быть направлен в правильное время”, — написал в письме Роухани, отметив, что ни одной из этих требований не было выполнено. “Чтобы избежать каких-либо разногласий между ветвями власти и проявить уважение к Исламскому консультативному совету, я в положенное время поеду в Меджлис и отвечу на вопросы”, — отметил президент.

1 августа агентство Mehr сообщило о том, что Лариджани заявил, что парламент дал Роухани месяц для того, чтобы отчитаться о принятых мерах для преодоления экономического кризиса. По его словам, “80 депутатов парламента настояли на отправке запроса президенту”. Лариджани подчеркнул, что “такая процедура предусмотрена 88-й статьи конституции”.

Депутаты требуют от президента прояснить политику регулирования цен на товары и валютного курса, меры по сокращению безработицы и рецессии.

Напомним, в ряде городов Ирана в субботу прошли антиправительственные протесты, которые собрали несколько сотен участников. По данным государственных агентств и соцсетей, протесты прошли в Тегеране, Ширазе, Кередж и Куме. Недовольство иранцев вызвало ухудшение уровня жизни вследствие подорожания цен на товары первой необходимости и инфляции.