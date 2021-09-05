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Ротації у збірній Україні: рішення Петракова після матчу із Францією

Ротації у збірній Україні: рішення Петракова після матчу із Францією

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 вересня. УНН. Після київського матчу з Францією в рамках відбору ЧС-2022 (1:1) в. о. головного тренера нашої національної команди Олександр Петраков вирішив здійснити ротацію складу і відпустив у розташування клубів низку гравців, передає УНН із посиланням на пресслужбу УАФ.

Цитата

“... Петраков вирішив здійснити ротацію складу, відпустивши в розташування клубів сімох гравців: Андрія Пятова, Миколу Матвієнка, Тараса Степаненка, Сергія Сидорчука, Віктора Циганкова, Іллю Забарного та Руслана Маліновського”, — йдеться у повідомленні.

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Днем раніше, увечері 3 вересня, залишив табір команди Ігор Харатін: після вечірнього тренування гравцеві стало недобре, виникли проблеми зі шлунком, і лікарі команди рекомендували гравцеві пройти обстеження.

Натомість до збірної України довикликані гравці з резервного списку — Юхим Конопля з донецького “Шахтаря” та Владислав Кочергін і Сергій Булеца з луганської “Зорі”.

Уже сьгодні хлопці прибудуть у розташування збірної в Києві, щоб узяти участь у вечірньому тренуванні. На товариський матч до Чехії, що відбудеться 8 вересня в Пльзені, синьо-жовті вилетять 6-го числа.

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Згодом Олександр Петраков прийняв рішення також відпустити до клубу Віталія Миколенка. Таким чином, зараз у розташуванні синьо-жовтих — 19 виконавців.

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Склад збірної України на товариський матч із Чехією

Воротарі: Дмитро Різник (“Ворскла” Полтава), Денис Бойко (“Динамо” Київ).

Захисники: Сергій Кривцов, Віктор Корнієнко, Юхим Конопля (усі — “Шахтар” Донецьк), Олександр Караваєв, Олександр Тимчик, Олександр Сирота (усі — “Динамо” Київ), Едуард Соболь (“Брюгге”, Бельгія), Тарас Качараба (“Славія”, Чехія).

Півзахисники: Микола Шапаренко (“Динамо” Київ), Сергій Булеца, Владислав Кочергін (обидва — “Зоря” Луганськ), Андрій Ярмоленко (“Вест Гем”, Англія), Олександр Зубков (“Ференцварош”, Угорщина), Євген Макаренко (“Фехервар”, Угорщина), Олександр Зінченко (“Манчестер Сіті”, Англія).

Нападники: Роман Яремчук (“Бенфіка”, Португалія), Данило Сікан (“Шахтар” Донецьк).

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