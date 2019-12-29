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РосЗМІ: Україна передала "ДНР" всіх утримуваних

РосЗМІ: Україна передала "ДНР" всіх утримуваних

Київ • УНН

 • 14244 перегляди

КИЇВ. 29 грудня. УНН. Україна передала так званим "ДНР" і "ЛНР" утримуваних осіб. Вони приїхали на тимчасово окуповану територію "ДНР", передає УНН з посиланням на російське інформагентство ТАСС.

Згідно з повідомленням агентства, в даний час на КПП "Горлівка" на лінії розмежування з донецької сторони вишикувалася довга черга осіб, які утримувалися в "ДНР" і тепер готуються до виїзду на територію, контрольовану урядом України.

При цьому, ЗМІ повідомляє, що двоє осіб, які утримувалися в "ДНР", відмовилися від обміну.

У той же час з посиланням на джерело агентство пише, що обмін не був завершений, до відправки на Україну тільки готуються особи, які раніше утримувалися в так званому "ДНР".

Нагадаємо, 29 грудня має відбутися "великий обмін" утримуваними особами між українською стороною і представниками бойовиків "Л/ДНР".

Те, що обмін утримуваними особами повинен відбутися в неділю, 29 грудня, підтвердив Президент України Володимир Зеленський. За попередніми даними, він відбудеться в КПВВ "Майорське". На користь цього говорить і те, що цей пункт в'їзду-виїзду 29 грудня працювати не буде.

Як повідомляв УНН, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова підтвердила, що в Майорську в Донецькій області стартував процес взаємного обміну утримуваними особами між Україною і ОРДЛО.

Раніше Денісова в Facebook повідомила, що з ОРДЛО повинні повернутися 80 осіб.

Українські Національні Новини

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