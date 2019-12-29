РосЗМІ: Україна передала "ДНР" всіх утримуваних
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Україна передала так званим "ДНР" і "ЛНР" утримуваних осіб. Вони приїхали на тимчасово окуповану територію "ДНР", передає УНН з посиланням на російське інформагентство ТАСС.
Згідно з повідомленням агентства, в даний час на КПП "Горлівка" на лінії розмежування з донецької сторони вишикувалася довга черга осіб, які утримувалися в "ДНР" і тепер готуються до виїзду на територію, контрольовану урядом України.
При цьому, ЗМІ повідомляє, що двоє осіб, які утримувалися в "ДНР", відмовилися від обміну.
У той же час з посиланням на джерело агентство пише, що обмін не був завершений, до відправки на Україну тільки готуються особи, які раніше утримувалися в так званому "ДНР".
Нагадаємо, 29 грудня має відбутися "великий обмін" утримуваними особами між українською стороною і представниками бойовиків "Л/ДНР".
Те, що обмін утримуваними особами повинен відбутися в неділю, 29 грудня, підтвердив Президент України Володимир Зеленський. За попередніми даними, він відбудеться в КПВВ "Майорське". На користь цього говорить і те, що цей пункт в'їзду-виїзду 29 грудня працювати не буде.
Як повідомляв УНН, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова підтвердила, що в Майорську в Донецькій області стартував процес взаємного обміну утримуваними особами між Україною і ОРДЛО.
Раніше Денісова в Facebook повідомила, що з ОРДЛО повинні повернутися 80 осіб.