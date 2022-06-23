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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
18:40 • 26435 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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РосЗМІ повідомляють, що "засуджені" до страти у "днр" іноземці готують "апеляції"

РосЗМІ повідомляють, що "засуджені" до страти у "днр" іноземці готують "апеляції"

Київ • УНН

 • 90038 перегляди

КИЇВ. 23 червня. УНН. За повідомленням російських державних ЗМІ, двоє британських громадян та марокканець, які перебувають у полон в "днр", готують "апеляції" на смертний вирок, пише УНН.

Деталі

Громадяни Великої Британії Шон Піннер та Ейден Аслін, а також громадянин Марокко Брахім Саадун були "засуджені" "днр" до смертної кари.

Адвокат Піннера повідомила росЗМІ, що її команда готує документи для подання "апеляції", додавши, що у разі її відхилення буде подано прохання про помилування.

Доповнення

Очільниця Міністерства закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс заявила, що винесений на тимчасово окупованій території вирок двом британським підданим, які воювали за Україну, не є легітимним.

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