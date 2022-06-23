РосЗМІ повідомляють, що "засуджені" до страти у "днр" іноземці готують "апеляції"

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Громадяни Великої Британії Шон Піннер та Ейден Аслін, а також громадянин Марокко Брахім Саадун були "засуджені" "днр" до смертної кари.

Адвокат Піннера повідомила росЗМІ, що її команда готує документи для подання "апеляції", додавши, що у разі її відхилення буде подано прохання про помилування.

Доповнення

Очільниця Міністерства закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс заявила, що винесений на тимчасово окупованій території вирок двом британським підданим, які воювали за Україну, не є легітимним.