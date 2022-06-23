РосСМИ сообщают, что "приговоренные" к казни в "днр" иностранцы готовят "апелляции"
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июня. УНН. По сообщению российских государственных СМИ, двое британских граждан и марокканец, находящиеся в плену в "днр", готовят "апелляции" на смертный приговор, пишет УНН.
Детали
Граждане Великобритании Шон Пиннер и Эйден Аслин, а также гражданин Марокко Брахим Саадун были "приговорены" "днр" к смертной казни.
Адвокат Пиннера сообщила росСМИ, что ее команда готовит документы для подачи "апелляции", добавив, что в случае ее отклонения будет подана просьба о помиловании.
Дополнение
Глава Министерства иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что вынесенный на временно оккупированной территории приговор двум британским подданным, воевавшим за Украину, не является легитимным.