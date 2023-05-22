РосЗМІ повідомляють про падіння вертольота Мі-8 у бєлгородській області
Київ • УНН
КИЇВ. 22 травня. УНН. Російські ЗМІ повідомляють про падіння гелікоптера Мі-8 в районі населеного пункту Прохоровське бєлгородської області. Як пише Телеграм-канал Baza, інформацію перевіряють російські спецслужби, передає УНН.
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“Спецслужби перевіряють інформацію про падіння вертольота в бєлгородській області. За попередніми даними, він міг упасти поблизу населеного пункту Прохорівка. За даними джерела, імовірно йдеться про Мі-8”, – йдеться в повідомленні.
Деталі
Зазначається, що при цьому місце ймовірного падіння розташоване приблизно за 100 км від кордону. За попередніми даними, “подія не пов'язана з проникненням ДРГ до Грайворонівського округу бєлгородської області”.
Крім того, повідомляється, що у мвс бєлгородської області ввели план "Едельвейс". Оголошено загальний збір співробітників у всіх відділах поліції регіону.
Доповнення
Сьогодні, 22 травня, із самого ранку чимало новин із бєлгородської області рф. З'являються повідомлення про обстріли, бої і навіть напад на російський прикордонний пункт Грайвон.
Як повідомив представник ГУР Юсов, легіон «Свобода Росії» і «РДК» проводять операцію на території Бєлгородської області для створення «смуги безпеки» для захисту цивільних українців.