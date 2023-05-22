РосСМИ сообщают о падении вертолета Ми-8 в белгородской области

Цитата

“Спецслужбы проверяют информацию о падении вертолета в белгородской области. По предварительным данным, он мог упасть вблизи населенного пункта Прохоровка. По данным источника, предположительно речь идет о Ми-8”, – говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что при этом место вероятного падения находится примерно в 100 км от границы. По предварительным данным, “происшествие не связано с проникновением ДРГ в Грайвороновском округе белгородской области”.

Кроме того, сообщается, что В МВД белгородской области ввели план "Эдельвейс". Объявлен общий сбор сотрудников во всех отделах полиции региона.

Дополнение

Сегодня, 22 мая, с самого утра немало новостей из белгородской области рф. Появляются сообщения об обстрелах, боях и даже нападении на российский пограничный пункт Грайвон.

Как сообщил представитель ГУР Юсов, легион «Свобода России» и «РДК» проводят операцию на территории белгородской области для создания «полосы безопасности» для защиты гражданских украинцев.